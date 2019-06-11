Дефицит Фонда соцстрахования во Франции вырастет до €1,7 млрд в 2019 году

11 июня 2019 03:45 (UTC+04:00)

Дефицит Фонда социального страхования во Франции составит €1,7 млрд в 2019 году после рекордного сокращения до €1,2 млрд в 2018 году. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило Agence France-Presse (AFP).

Как отмечается в документе, эта ситуация связана с тем, что рост фонда заработной платы "оказался значительно ниже первоначального прогноза правительства". Кроме того, авторы отчета уверены, что, если правительство не компенсирует Фонду соцстрахования затраты на экстренные меры, принятые в разгар кризиса "желтых жилетов", то дефицит фонда может достичь €4,4 млрд.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в конце декабря 2018 года объявил о решениях, которые он принял на фоне кризиса, связанного с выступлениями "желтых жилетов". В частности, он обещал повышение минимальной месячной оплаты труда на €100 с 2019 года, дополнительную необлагаемую налогами премию работающим французам в конце 2018 года, отмену налогов для пенсионеров, чья пенсия ниже €2 тыс., и ряд других мер. Как отмечал государственный секретарь Оливье Дюссо, отвечающая за бюджетную политику, этот пакет мер обойдется государственной казне в €8-10 млрд.

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