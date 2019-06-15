В Берлине три тысячи человек эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой

15 июня 2019 06:22 (UTC+04:00)

Около трех тысяч человек должны были покинуть свои дома в связи с обезвреживанием бомбы времен Второй мировой войны, обнаруженной в центре Берлина. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телерадиокомпания RBB.

Ранее сообщалось, что в пятницу днем 100-килограммовую американскую бомбу времен Второй мировой войны нашли во время строительных работ недалеко от Александерплац в центральной части Берлина.

Как передает RBB, около трех тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. На оцепленной территории в радиусе 300 метров от места находки также находился дом престарелых. Движение транспорта было приостановлено. После полуночи, когда эвакуация жителей была завершена, началась операция по обезвреживанию.

Около 01.45 по местному времени полиция сообщила об успешном завершении операции.

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