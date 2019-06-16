На юго-востоке Франции из-за непогоды пострадали 10 человек

16 июня 2019 12:04 (UTC+04:00)

По меньшей мере 10 человек получили легкие травмы в результате шквалистого ветра и града в департаменте Дром на юго-востоке Франции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщила радиостанция France Info.

В субботу национальная метеорологическая служба Meteo France объявила предпоследний (оранжевый) уровень опасности в девяти департаментах страны. Наибольший урон стихия нанесла департаменту Дром, жители которого наблюдали град размером с мяч для пинг-понга. В связи с непогодой власти Дрома организовали работу кризисного штаба.

"По меньшей мере 10 жителей получили легкие травмы. Пострадали многие здания - в результате стихии во многих квартирах выбиты окна", - указали в префектуре Дрома.

Непогода также нарушила движение автомобилей на нескольких трассах. Кроме этого, было остановлено движение поездов между городами Шамбери и Гренобль.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В акциях протеста "желтых жилетов" во Франции приняли участие 7 тыс. человек
Европа 15 июня 21:31
Полиция применила слезоточивый газ для разгона "желтых жилетов" в Тулузе
Европа 15 июня 19:32
Суд Гренобля посчитал хартии о дружбе с сепаратистами Карабаха незаконными
Политика 12 июня 15:54
В тюрьме Конде-сюр-Сарта освободили обоих захваченных заложников
Европа 12 июня 03:36
Во Франции освободили одного из двух заложников, захваченных в тюрьме (Обновлено)
Европа 12 июня 02:42
Макрон анонсировал переговоры с Путиным
Европа 12 июня 01:30
Лента новостей
Эрдоган надеется, что СВМДА сможет стать площадкой для совместных шагов по устранению проблем
Турция 11:56
В Турции обезвредили восемь боевиков
Турция 11:31
Встреча ОПЕК может состояться в первую неделю июля
Энергетика 11:27
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3
Другие страны 11:16
В Новой Зеландии столкнулись два легкомоторных самолета
Другие страны 10:54
В Азербайджане свыше 32 тыс. учеников сдают выпускные экзамены
Общество 10:42
В Азербайджане произошло землетрясение
Происшествия 10:27
Боксер Фьюри победил Шварца в первом бою после ничьей с Уайлдером
Спорт 10:09
Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех
Россия 09:43