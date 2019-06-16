После отставки Тереза Мэй будет уделять больше внимания кулинарному искусству и крикету

16 июня 2019 18:37 (UTC+04:00)

Уходящий премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала, что после скорой отставки будет уделять больше времени своим неполитическим увлечениям, в том числе пешим прогулкам, кулинарному искусству и просмотру спортивных матчей. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, она заявила во время общения с детской аудиторией в эфире телеканала Sky News.

Отвечая на вопрос подростка по имени Морган о том, чем она будет заниматься после ухода с поста главы правительства, Мэй сказала: "Я останусь членом парламента, но, возможно, тогда у меня появится больше времени, чтобы заниматься разными вещами, помимо политики. Я буду гулять со своим мужем, мне хотелось бы почаще готовить, и еще я смогу выделить больше времени для того, чтобы смотреть крикет".

Мэй с 1997 года представляет в Палате общин расположенный к западу от Лондона избирательный округ Мейденхед. Она нередко появляется на публичных мероприятиях, и, в частности, старается не пропускать воскресных церковных служб в ближайшем храме к деревне Соннинг, в которой у нее и ее мужа Филипа есть загородный дом, известный обилием столь любимых премьером кулинарных книг. Премьер уже неоднократно делилась с публикой своими пристрастиями в области кулинарии, в частности признавалась в том, что на Рождество предпочитает готовить гуся вместо традиционной индейки.

Пешие же прогулки являются многолетним увлечением главы британского правительства. Так, в этом году они с Филипом провели отпуск в Уэльсе, где пешком путешествовали по горной местности. А в свои первые каникулы на премьерском посту Мэй отправилась вместе с супругом в Швейцарию, где с гуляла по горно-озерным окрестностям города Люцерн.

Крикет - также давнее хобби британского премьера. Иногда фотокорреспондентам удается запечатлеть ее на трибунах лондонского стадиона Lord's Cricket Ground, как это было, например, во время поединка между сборными Англии и Пакистана. А однажды Мэй и вовсе заявила, что взяла для себя в качестве примера для подражания волевые качества игрока в крикет Джеффри Бойкотта.

На фоне троекратного отклонения парламентом подписанной ею с Брюсселем сделки по условиям Brexit Мэй 7 июня покинула пост лидера правящей Консервативной партии и теперь неизбежно освободит премьерский пост после избрания нового главы тори, имя которого станет известно в 20-х числах июля.

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