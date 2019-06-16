Хант попытается договориться с ЕС о Brexit, если станет премьером Британии

16 июня 2019 22:50 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Британии Джереми Хант заявил в воскресенье, что он намерен пытаться договориться с Брюсселем о соглашении по выходу Британии из ЕС, если его выберут лидером консерваторов, передает BBC, сообщает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".

"Разница между мной и Борисом (Джонсоном) заключается в том, что я буду пытаться заключить сделку. Я не собираюсь создавать обстоятельства, при которых нельзя будет добиться соглашения, потому что я считаю, что мы должны предложить стране лучший вариант", - сказал он.

Хант отметил, что ЕС открыт к поиску решений проблемы с ирландской границей. "Они говорят, что, если будут работать с британским премьером, у которого есть идеи, как решить проблему границы, они будут готовы вновь обсуждать соглашение", - добавил он.

Хант наряду с Борисом Джонсоном обладает наиболее высокими шансами занять пост лидера Консервативной партии Британии, а также премьера страны. Однако по итогам первого раунда голосования Джонсон набрал больше голосов, чем Хант. Джонсон допускает выход из ЕС 31 октября без соглашения.

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