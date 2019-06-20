В Италии мини-отели теперь обязаны кормить гостей местными продуктами

20 июня 2019 06:34 (UTC+04:00)

Власти Ломбардии – региона, расположенного на севере Италии, обязали мини-отели при действующих фермах закупать для питания постояльцев 80% продуктов, произведенных в этом регионе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает "ЕвроПульс".

Треть продуктов, которые потребляют постояльцы, должна быть выращена на ферме, где находится мини-отель. На завтраке доля такой еды не может быть меньше 40%. Вино, предлагаемое гостям, должно быть произведено на местных винодельнях, рыба - выловлена в этой же части страны.

Ломбардия занимает третье место среди итальянских регионов по количеству агротуристических объектов после Тосканы и Трентино-Альто-Адидже.

Край славится своими сырами, ризотто, мясными деликатесами и полентой, традиционным блюдом из кукурузной муки.

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