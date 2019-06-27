В Вене прогремел мощный взрыв

27 июня 2019 02:47 (UTC+04:00)

В Вене прогремел мощный взрыв, сообщает австрийская полиция, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел на улице Прессгассе около 16:30 по местному времени. Как минимум два здания повреждены, в одном частично обрушились несколько этажей, в соседних выбило стекла.

Сообщается о двух тяжело пострадавших, еще десять человек получили легкие ранения.

Полицейские оцепили район взрыва. На месте работают специальные службы, прибыли машины скорой помощи. Идет эвакуация жителей.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка бытового газа.

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