В Люксембурге открывается 28-я сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) в четверг откроет свою 28-ю сессию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сессия будет проходить в Люксембурге с 4 по 8 июля под общей темой "Роль парламентов в активизации устойчивого развития для укрепления безопасности".

По итогам сессии ожидается принятие Люксембургской декларации, которая будет содержать рекомендации всем 57 странам - членам ОБСЕ по вопросам политики, экономики, безопасности, вопросам борьбы с терроризмом, охраны окружающей среды, развитию технологий, правам человека и гуманитарным вопросам.

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