Евросоюз обеспокоен решением Ирана повысить уровень обогащения урана

ЕС обеспокоен решением Ирана повысить уровень обогащения урана, призывает Тегеран воздержаться от дальнейших действий, идущих в разрез с положениями Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявила РИА Новости, как передает Trend, представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич.

"Мы очень обеспокоены объявлением Ирана о том, что он начал обогащение урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного СВПД", - заявила Косьянчич.

Она отметила, что ЕС ожидает информации от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которое должно проверить объявленное в Иране повышение уровня обогащения урана.

"Мы призвали Иран не принимать дальнейших мер, которые подрывают ядерную сделку. Мы настоятельно призываем Иран остановиться и отменить все действия, не соответствующие его обязательствам по СВПД, включая производство низкообогащенного урана сверх соответствующего ограничения по СВПД", - отметила Косьянчич.

Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.

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