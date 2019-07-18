Замглавы ЕК рассказал о панике британских властей в начале переговоров по Brexit

Правительство Великобритании было совершенно не подготовлено к началу переговоров по выходу страны из Евросоюза и находилось в абсолютной растерянности. Об этом в опубликованном в четверг интервью вещательной корпорации Би-би-си рассказал первый замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс, передает Trend со ссылкой на TАСС.

В ходе разговора он сравнил состояние правительства Соединенного Королевства в 2017 году с поведением персонажа британского сериала 70-х годов прошлого века "Папашина армия" (Dad's Army) - младшего капрала Джонса, который, говоря фразу "без паники", сам начинал паниковать и приводить всех в замешательство.

"Я увидел, как Дэвид Дэвис (на тот момент министр по вопросам Brexit - прим. ТАСС) не приходит и не ведет переговоры, вещая где-то еще, и подумал, "у них нет плана" . Время на исходе, а у вас нет плана. Это напоминает младшего капрала Джонса - когда люди кричат "без паники, без паники!", а сами бегают кругами, как идиоты", - сказал Тиммерманс, добавив, что был "по-настоящему шокирован" таким подходом.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября.

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