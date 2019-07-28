Британский эсминец Duncan вошел в воды Персидского залива

28 июля 2019 19:21 (UTC+04:00)

Эсминец ВМС Великобритании HMS Duncan вошел в воды Персидского залива. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По имеющейся информации, новейший боевой корабль британского Королевского флота прибыл в Персидский залив "для защиты судоходства и обеспечения безопасности прохождения в этом районе британских танкеров".

19 июля шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе после того, как выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, танкер был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки. Британские же власти заявили, что Иран в нарушение международного права задержал Stena Impero в территориальных водах Омана и затем заставил танкер войти в свои воды.

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