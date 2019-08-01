Польские археологи нашли клад из тысячи серебряных монет XVII века

1 августа 2019 13:12 (UTC+04:00)

Польские археологи обнаружили под фундаментом костела святого Андрея Апостола в Барчеве (Варминьско-Мазурское воеводство) клад, состоящий из около тысячи серебряных монет первой половины XVII века, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как рассказал журналистам руководитель раскопок Аркадиуш Коперкевич, монеты были сложены в керамическую чашку, которая была спрятана под землей в северо-западном углу алтаря. По оценке экспертов, серебряные монеты прекрасно сохранились.

Предварительный осмотр показал, что большинство монет были отчеканены в период правления короля Сигизмунда III Вазы в 20-е годы XVII века. Были в кувшине также прусские шиллинги князя Георгия Вильгельма Гогенцоллерна, который был ленником Польши.

"Это потрясающая находка, если говорить о контексте открытия и объеме научной информации", - сказал Коперкевич, пояснив, что этот клад "непосредственно связан с барчевским монастырем и историей Вармии". "Он отражает характер этого места, а также специфику финансового кризиса тех лет", - считает археолог.

Костел святого Андрея Апостола в Барчеве был построен вместе с монастырем францисканцев под конец XIV века. В эпоху Реформации в первой половине XVI века монастырь опустел.

В настоящее время в костеле проводятся так называемые опережающие археологические исследования, связанные с запланированным вторым этапом работ по укреплению земли под его фундаментом.

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