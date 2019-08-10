В Люксембурге шесть человек пострадали от смерча

10 августа 2019 00:11 (UTC+04:00)

Шесть человек пострадали в результате смерча, который пронесся в пятницу вечером над двумя населенными пунктами в Люксембурге у границы с Бельгией, сильный ветер повалил деревья, повредил крыши нескольких построек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщили местные СМИ и пожарная служба.

"Торнадо обрушился вечером на муниципалитеты Башараж и Петанж, причинив ущерб многим домам и супермаркету. Дополнительные подразделения выехали на место. Доступ затруднен из-за заблокированных дорог", - сообщила служба спасения и пожаротушения Люксембурга.

В частности, как свидетельствуют видеокадры, размещенные очевидцами в соцсетях, смерчем сорвало кровли нескольких жилых домов, создав на некоторых участках проезжей части завалы из обломков, были повреждены также припаркованные у домов автомобили.

По предварительным данным, которые приводит издание RTL, шесть человек пострадали, им была оказана помощь.

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