Макрон уверен в европейском будущем России по итогам встречи с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря об итогах встречи с президентом России Владимиром Путиным в Брегансоне, выразил уверенность в европейском будущем России. Соответствующее заявление он разместил во вторник в своем Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я убежден, что будущее России полностью связано с Европой. Мы верим в Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока", - написал он.

Французский лидер рассказал также, что среди затронутых в ходе беседы с Путиным тем фигурировала ситуация вокруг природных пожаров в Сибири и таяние вечной мерзлоты в этом регионе. "Россия прямо столкнулась с разрушительными последствиями изменения климата. Я рад ее решению [начать] ратификацию Парижского соглашения по климату. Это сильный символический жест, мы должны следовать этому пути", - отметил Макрон.

Также, по его словам, оба лидера "выразили приверженность" созданию долговременной стабильности в Ливии и восстановлению порядка в стране. Что касается сирийского вопроса, то в данном случае Макрон подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня в провинции Идлиб в соответствии с договоренностями, достигнутыми на встрече в Сочи 17 сентября прошлого года.

В общей сложности переговоры между президентами России и Франции продолжались более 2,5 часа. Официально никаких заявлений для прессы по итогам встречи не планировалось.

Перед началом переговоров в форте Брегансон - летней резиденции французских президентов - Макрон тепло приветствовал российского коллегу, заявив, что "крайне рад возможности побеседовать" с ним. "Спасибо за этот визит в Брегансон, дорогой Владимир, за то, что нашел время для этой поездки", - сказал он.

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