Королева Великобритании пожаловалась на то, что вертолет Трампа испортил ей газон

25 августа 2019 09:36 (UTC+04:00)

Королева Великобритании Елизавета II пожаловалась премьер-министру Австралии Скотту Моррисону, что вертолеты президента США Дональда Трампа и его сопровождения испортили газон у Букингемского дворца во время июньского визита американского лидера. С таким утверждением выступила в воскресенье газета The Sunday Times со ссылкой на источники в администрации австралийского главы правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, в первый день визита Трампа вертолет, в котором находились глава государства и его жена Меланья, сел напротив дворца, а рядом с ним разместился вертолет сопровождающих лиц. После этого президент посетил резиденцию посла США в Великобритании и вернулся назад на вертолете, который снова посадили на газон у дворца.

"Подойдите и посмотрите на мою лужайку. Она испорчена", - днем позже, по сведениям источников агентства, сказала королева Моррисону, который в июне также находился с визитом в Великобритании.

Трамп прибыл в Соединенное Королевство 3 июня и пробыл три дня. Вместе с первой леди Меланьей он был принят королевой Великобритании Елизаветой II в Букингемском дворце и провел переговоры с возглавлявшей тогда правительство Терезой Мэй. 5 июня Трамп посетил приуроченные к 75-летию высадки союзников в Нормандии торжества в британском Портсмуте, где, помимо него, собрались главы еще 15 государств и правительств.

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