На севере Норвегии разбился вертолет

31 августа 2019 21:38 (UTC+04:00)

Вертолет потерпел крушение у города Альта в одном из фьордов на самом севере Норвегии, количество пострадавших и погибших уточняется, сообщил спасательный центр северной Норвегии в Twitter, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Спасательный центр северной Норвегии подтверждает факт крушения вертолета к югу от Альты. Количество людей на борту и их состояние неизвестно", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на место направлены силы санитарной авиации и вертолет минобороны королевства SeaKing.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Военные Норвегии, Канады и США выполнят наблюдательный полет над Россией
Россия 26 августа 03:21
Мужчина, устроивший стрельбу в норвежской мечети, признает свою вину лишь частично
Европа 17 августа 22:12
Первый в Норвегии самолет с электромотором совершил аварийную посадку
Европа 15 августа 03:44
Полиция будет расследовать стрельбу в норвежской мечети как попытку теракта
В мире 11 августа 15:42
Любовь и дружба народов Азербайджана и Норвегии в фотографиях (ФОТО)
Интересное 1 августа 20:52
Два человека задержаны норвежской полицией за осквернение памятника жертвам Брейвика
Европа 23 июля 02:01
Лента новостей
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
Политика 21:46
В Армении на городской свалке нашли тело связанного младенца
Армения 21:13
Создание СЭЗ в Азербайджане способствует открытию новых рабочих мест
Бизнес 21:00
В работе Twitter произошел сбой
В мире 20:56
СМИ: число пострадавших при нападении в Лионе возросло до девяти человек (Обновлено)
Европа 20:51
Зариф: Тегеран будет продавать нефть любым покупателям, несмотря на санкции США
Иран 20:07
В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5,5
Другие страны 19:54
В Великобритании проходят демонстрации против приостановки работы парламента
Европа 19:43
В Афганистане десять человек погибли при взрыве
Другие страны 19:38