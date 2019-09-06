В Берлине неизвестный наехал на прохожих на тротуаре

6 сентября 2019 22:54 (UTC+04:00)

Неизвестный наехал в пятницу вечером на автомобиле Porsche на прохожих в Берлине, находившихся на тротуаре. Погибли четыре человека, включая ребенка. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета Berliner Morgenpost.

Как информировала в Twitter пожарная служба Берлина, инцидент произошел в столичном районе Митте. "При этом погибли четыре человека, среди них маленький ребенок. Двое пострадали", - говорится в сообщении.

Причина ЧП пока неизвестна.

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