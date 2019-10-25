Советом Европы за инновации в судебной системе и правосудии были награждены четыре страны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С 2005 года по инициативе Совета Европы и Европейской комиссии 25 октября отмечается в Европе как День правосудия, сообщает в пятницу Trend.

Основной целью данного мероприятия является информирование граждан о правах и механизмах их защиты, обеспечение доступа людей к правосудию и поощрение работы Совета Европы и Европейской комиссии в области суда и правосудия.

25 октября, в канун Европейского Дня правосудия, Совет Европы и Европейская комиссия совместно с администрацией Норвежского суда провели в Осло семинар «Роль судей в посредническом процессе», а также церемонию награждения победителей конкурса «Хрустальные весы правосудия».

В ходе конкурса «Хрустальные весы правосудия» отбираются лучшие практики в суде, юстиции, прокуратуре и адвокатуре, которые рекомендуются европейским странам. На этом конкурсе было представлено 43 инновационных проекта из 20 стран. Из них проекты четырех стран - Словении, Бельгии, Нидерландов и Испании - были удостоены призов конкурса «Хрустальные весы правосудия».

Директор по правам человека Совета Европы Кристофер Пуарел, президент Европейской комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ) Рамин Гурбанов, председатель совета правления судебной администрации Норвегии Борд Тендер и генеральный директор Министерства юстиции и государственной безопасности Норвегии Фредрик Бакман выступили со вступительной речью.

На церемонии награждения наряду с международными экспертами присутствовали члены жюри, делегации из четырех стран и другие официальные лица Совета Европы.

Награду делегации Словении, которая выиграла «Хрустальную весы правосудия»,

вручил президент CEPEJ Рамин Гурбанов, а трем другим странам-победителям - Бельгии, Нидерландам и Испании - председатель жюри, вице-президент Верховного суда Франции профессор Жан-Поль Жан.

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