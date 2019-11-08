Ученые назвали напиток, который вдвое снижает риск развития рака

8 ноября 2019 22:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Употребление кофе может вдвое снизить риск развития рака печени, выяснили ученые из Университета Квинс в Белфасте.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает MedicalXpress.

Научная группа более семи лет проводила исследование с участием почти 472 тысяч человек. Более 75 процентов из них регулярно употребляли бодрящий напиток.

За время наблюдения более чем у 3,5 тысячи добровольцев обнаружили злокачественные опухоли. В 88 случаях это оказалась гепатоцеллюлярная карцинома — наиболее распространенный первичный рак печени. Результаты исследования показали, что у любителей кофе, молотого или растворимого, риск развития этого типа онкологии был на 50 процентов ниже по сравнению с остальными пациентами.

Как отмечают ученые, употреблявшие напиток добровольцы чаще других курили, употребляли алкоголь, имели высокий уровень холестерина, однако это не увеличило их шансы заболеть раком. Вместе с тем эта группа не имела предрасположенности к таким заболеваниям, как диабет, цирроз печени, камни в желчном пузыре и язва желудка.

По словам исследователей, положительное влияние кофе на организм объясняется высоким содержанием антиоксидантов и кофеина. При этом ученые напомнили, что предотвратить появление злокачественных опухолей в первую очередь поможет здоровый образ жизни.
"Употребление кофе не так защищает от рака печени, как отказ от курения, сокращение потребления алкоголя или снижение массы тела", — говорит один из авторов работы Ким Ту Тран.

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