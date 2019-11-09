Макрон призвал европейцев не забывать о важности падения Берлинской стены

9 ноября 2019 18:19 (UTC+04:00)

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал европейцев оставаться верными устремлениям тех, кто 30 лет назад добился падения Берлинской стены. Об этом сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Тридцать лет назад Берлинская стена не пала - она была снесена благодаря отваге тысяч мужчин и женщин, проникнутых духом свободы, - написал Макрон на своей странице в Twitter на французом и немецком языках. - Они открыли путь к объединению Германии и единству Европы. Так будем же оставаться на высоте их отваги, будем верны их устремлениям".

Лидер Франции прибудет в воскресенье в Берлин, где у него состоятся встречи и переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и с президентом Франк-Вальтером Штайнмайером.

Со своей стороны премьер-министр Франции Эдуар Филипп опубликовал на своей странице в Twitter видеообращение, в котором рассказал о впечатлениях тех дней тридцатилетней давности. "Это был подлинный праздник", - вспоминает премьер. "Просто чрезвычайным событием является то, что за весьма короткий срок и столь мирным путем удалось добиться падения стены и объединения Германии, - подчеркнул он. - Этот процесс делает честь демократической Европе".

9 ноября Германия отмечает 30-летие падения Берлинской стены, десятилетиями разделявшей государство на две части. В столице проходит ряд памятных мероприятий, в том числе возле мемориала на улице Бернауэрштрассе, где сохранился отрезок некогда неприступного укрепления. В них принимает участие высшее руководство страны, включая президента Франк-Вальтера Штайнмайера, канцлера Ангелу Меркель, а также лидеры стран Вишеградской группы (Польша, Венгрия, Словакия, Чехия).

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