Президент Чехии рассказал, что объединяет его и Трампа

15 ноября 2019 03:52 (UTC+04:00)

Чешский президент Милош Земан заявил, что у него с президентом США Дональдом Трампом есть нечто общее - обоих подозревают в том, что они "российские агенты", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отвечая на вопрос ведущего, как он воспринимает попытки некоторых сил в конгрессе США объявить импичмент Трампу, Земан заявил, что увидел в этом некоторую схожесть между американским лидером и собой.

"Известно, что группа сенаторов подала на меня конституционную жалобу, которая имела ту же цель, что и в случае с Трампом, то есть импичмент. Когда я узнал о нынешней ситуации с попыткой импичмента Трампу, то улыбнулся и сказал себе: "Кое в чем у нас с Дональдом Трампом есть общее. Кроме прочего, и то, что мы оба подозреваемся в том, что являемся российскими агентами", - рассказал чешский президент.

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