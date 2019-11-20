Генсек НАТО считает, что ЕС не может защитить Европу

20 ноября 2019 11:33 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что ЕС не в состоянии защитить Европу. Соответствующее мнение он выразил в опубликованном в среду интервью газете El Pais, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На следующей неделе я поеду в Париж и планирую обсудить вопрос [высказывания о "смерти мозга" альянса] с президентом [Франции Эмманюэлем] Макроном, - уточнил Столтенберг. - Сегодня я могу сказать, что НАТО сильна, оперативна и жизненно важна для нашей безопасности". "Европейский блок не может заменить трансатлантический блок, - заверил он. - ЕС важен, но не может защитить Европу".

"Мы живем в мире, в котором мы должны быть вместе, - считает генсек организации. - Реальность такова, что существует так много вызовов, так много угроз, так много неопределенности, что лучший способ защитить страну - это быть с другими странами". "Пока любой потенциальный противник знает, что нападение на союзника спровоцирует ответ всего альянса, нападений не будет", - полагает Столтенберг.

По его мнению, "любая попытка отдалить Европу от Северной Америки не только ослабит НАТО, но и разделит Европу". "Альянс сохранял мир и избегал конфликтов в течение 70 лет, - считает Столтенберг. - И мы будем продолжать это делать еще многие десятилетия".

Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза и находится в состоянии "смерти мозга". Президент Франции также отметил, что Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она "не будет контролировать свою судьбу".

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