Премьер Болгарии посетит США с официальным визитом и встретится с Трампом

23 ноября 2019 20:28 (UTC+04:00)

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов с официальным визитом посетит США. Как сообщает в субботу правительственная информационная служба, 25 ноября в Вашингтоне запланирована его встреча с президентом США Дональдом Трампом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В рамках переговоров в Белом доме премьер Борисов и президент Трамп обсудят стратегическое партнерство и развитие двухстороннего сотрудничества с учетом стабильных и крепких отношений, которые существует между Болгарией и США. Особое внимание будет обращено на общие интересы в области безопасности и североатлантического партнерства, энергетической диверсификации и на другие актуальные темы", - говорится в сообщении.

В состав болгарской делегации также включены вице-премьер Томислав Дончев, вице-премьер и министр обороны и безопасности Красимир Каракачанов, министр финансов Владислав Горанов и министр экономики Эмил Караниколов.

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