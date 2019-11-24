Джонсон опроверг информацию о планах по сокращению численности британской армии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг публикацию газеты The Sunday Times о готовящемся сокращении численности сухопутных войск. Об этом он сказал в воскресенье, отвечая на вопрос журналиста газеты, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы никоим образом не будем сокращать численность наших вооруженных сил, мы сохраним их численность. Мы увеличиваем финансирование наших вооруженных сил, сохраняя наше обязательство в рамках НАТО о 2% расходов [от ВВП на оборону]. На самом деле мы будем увеличивать финансирование на 0,5% в год сверх размера инфляции в течение ближайших пяти лет", - сказал премьер-министр, выступая в городе Телфорд (графство Шропшир) на западе страны. Его заявления транслировал в прямом эфире телеканал Sky News.

Как сообщила в воскресенье The Sunday Times, британское правительство с целью экономии расходов намерено уменьшить численность сухопутных войск до 60-65 тыс. человек с нынешних 73 тыс. человек, а один из двух новейших авианосцев - передать в аренду союзникам.

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