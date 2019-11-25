Британия вывезет из Малайзии 42 контейнера с пластиковыми отходами

Великобритания вывезет из Малайзии 42 контейнера с пластиковыми отходами, нелегально попавшими на территорию страны. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает малайзийское агентство Bernama.

По его данным, британская дипмиссия в Куала-Лумпуре и министерство энергетики, науки, технологии, окружающей среды и климатических изменений Малайзии (MESTECC) отметили в совместном заявлении, что в настоящее время власти сотрудничают с транспортными агентствами с целью осуществить перевозку отходов.

Отмечается, что контейнеры, которые Малайзия отправит в Великобританию, прибыли в малайзийский порт Пинанг в период с марта 2018 по март 2019 года.

Перевозка будет осуществлена в соответствии с положениями Базельской конвенции, которая регулирует трансграничные перевозки опасных отходов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.