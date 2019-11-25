Совет ЕС утвердил проект бюджета Евросоюза

Совет ЕС утвердил в понедельник проект бюджета Евросоюза с объемом расходов в €168,7 млрд, что на 1,5% выше бюджета 2019 года. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Совета ЕС. Доходы бюджета в 2020 году должны составить €153,6 млрд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Совет утвердил соглашение с Европейским парламентом по бюджету ЕС на 2020 год. Если Европарламент утвердит это решение в среду (на сессии в Страсбурге), то бюджет на 2020 будет окончательно принят. Бюджет ЕС на 2020 год будет продолжать поддерживать экономический рост, конкурентоспособность европейской экономики и другие приоритеты ЕС, включая вопросы безопасности и управление миграцией. 21% бюджетных расходов будут направлены на меры по борьбе с изменением климата по нескольким направлениям, включая инвестиции в разработку и внедрение новых технологий, развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, и на внешнеполитические инициативы", - говорится в документе.

20 ноября еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер, представляя проект бюджета на 2020 год сообщил, в частности, что ЕС намерен отказаться от финансирования энергетических проектов в области угольной или газовой генерации электричества. Отныне, по его словам на финансирование со стороны Еврокомиссии смогут претендовать только проекты в области возобновляемой энергетики.

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