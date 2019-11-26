Письма Линды Маккартни о муже продадут на аукционе

Недавно обнаруженные три письма Линды Маккартни о будущем муже Поле Маккартни будут проданы на аукционе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Письма нашел ее друг и бывший сосед Мики Энтони. Они были сделаны до свадьбы с Полом Маккартни и отражают ее радость по поводу того, что она начала встречаться со звездой и будет фотографировать музыкантов.

В июне 1967 года, через несколько недель после начала романа с Полом, Линда вложила в письмо копию американской газеты, в которой было предложение о ней. Она послала его Энтони и подчеркнула строчки: "Говорят, что девушка Пола Маккартни – Линда Истман, дурочка-фотограф из Америки".

Линда и Пол Маккартни поженились в марте 1969 года, а в 1998 году она умерла от рака в возрасте 56 лет.

Письма будут проданы на аукционе Chiswick 29 января 2020 года.

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