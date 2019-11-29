В Британии туристы могут пожить в двухэтажном автобусе 60-х годов

29 ноября 2019 05:50 (UTC+04:00)

В Уэльсе, в долине Тейфи, появилась необычная гостиница: двухэтажный автобус, выпущенный в 1964 году, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Автобус находится на территории фермы. На его преобразование в отель ушел год. Теперь в двух номерах могут разместиться шесть человек.

На первом этаже — гостиная и кухня с газовой плитой, раковиной и набором всей необходимой посуды. На второй этаж ведет узкая лестница, как и во всех английских двухэтажных автобусах. В номерах — двуспальные кровати, шкафчики для одежды, столики. Есть туалет и мини-прачечная, но нет душевых кабин.

За одну ночь в двухэтажном автобусе придется заплатить около одиннадцати тысяч рублей, минимальный срок проживания – два дня.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Британских консерваторов возмутило, что место Джонсона на теледебатах занял кусок льда
Европа 04:03
МИД Британии призвал КНДР вернуться к переговорам по денуклеаризации
Европа 01:54
Казахстан готовит соглашение для создания туристической зоны на «Байконур»
Туризм 28 ноября 12:04
Инфраструктурные проекты для развития туризма реализуются в Казахстане (Эксклюзив)
Туризм 27 ноября 16:24
В Британии задержали подозреваемого по делу о гибели 39 вьетнамцев
Европа 26 ноября 04:36
Отрыв британских консерваторов от лейбористов вырос до 19 процентных пунктов
Европа 23 ноября 23:57
Лента новостей
В Китае преданная собака пыталась откопать могилу хозяина
Китай 06:25
НАСА купит два места на кораблях "Союз" для полетов на МКС
Россия 06:12
Правительство Мальты провело экстренное заседание в связи с убийством журналистки
Европа 05:35
Венгрия отказалась от участия в Евровидении из-за геев
Европа 05:14
Заключительный этап сезона "Формулы-1" пройдет в Абу-Даби
Арабские страны 04:56
Будущий глава Евросовета считает, что новая холодная война может начаться между США и КНР
Европа 04:37
Трамп назвал условие для заключения соглашения с "Талибаном"
США 04:19
Британских консерваторов возмутило, что место Джонсона на теледебатах занял кусок льда
Европа 04:03
Азербайджан и Япония провели политические консультации
Политика 03:47