В Британии туристы могут пожить в двухэтажном автобусе 60-х годов

В Уэльсе, в долине Тейфи, появилась необычная гостиница: двухэтажный автобус, выпущенный в 1964 году, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Автобус находится на территории фермы. На его преобразование в отель ушел год. Теперь в двух номерах могут разместиться шесть человек.

На первом этаже — гостиная и кухня с газовой плитой, раковиной и набором всей необходимой посуды. На второй этаж ведет узкая лестница, как и во всех английских двухэтажных автобусах. В номерах — двуспальные кровати, шкафчики для одежды, столики. Есть туалет и мини-прачечная, но нет душевых кабин.

За одну ночь в двухэтажном автобусе придется заплатить около одиннадцати тысяч рублей, минимальный срок проживания – два дня.

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