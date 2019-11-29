Джонсон пообещал наказать причастных к нападению на Лондонском мосту

29 ноября 2019 23:11 (UTC+04:00)

Британский премьер Борис Джонсон пообещал наказать причастных к нападению на Лондонском мосту и отметил храбрость граждан, нейтрализовавших злоумышленника, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным полиции, в середине дня 29 ноября неизвестный напал с ножом на прохожих, но был застрелен прибывшими полицейскими. Мотивы нападавшего неизвестны, Скотленд-Ярд рассматривает этот инцидент как связанный с терроризмом, сообщалось о пяти раненых.

"Полиция продолжает расследование, я хотел бы заверить, что все причастные к этому преступлению будут найдены и отданы под суд... Эту страну не запугать", - сказал Джонсон журналистам в резиденции на Даунинг-стрит.

"Я хотел бы отметить необыкновенную храбрость членов нашего общества, которые физически вмешались в ситуацию, чтобы защитить жизни других людей. Для меня они представляют собой самое лучшее, что есть в нашей стране. Я благодарю их от лица всех жителей страны", - сказал премьер.

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