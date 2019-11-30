Премьер Британии предложил лишить террористов права на досрочное освобождение

30 ноября 2019 18:04 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался за лишение права на условно-досрочное освобождение осужденных за террористическую деятельность, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В интересах общества сделать так, чтобы осужденные за террористические преступления, серьезные преступления, которые связаны с насилием, не могли выйти на свободу досрочно. Мы выступаем за то, чтобы люди полностью отбывали свое наказание", - заявил он в субботу эфире телеканала Sky News по итогам посещения места теракта на Лондонском мосту.

"Практика автоматического досрочного освобождения, когда срок заключения сокращается вдвое, просто не работает и, боюсь, что этот случай стал хорошим примером того, что она не работает", - добавил премьер.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В МВД Британии сообщили, что у исполнителя теракта на Лондонском мосту не было сообщников
Европа 13:50
Почти четверть детей в Великобритании зависимы от смартфонов
Европа 10:55
Британская полиция установила личность нападавшего на Лондонском мосту
Европа 07:00
Интерпол предложил британским властям помощь после теракта в Лондоне
Европа 02:50
При теракте на Лондонском мосту погибли два человека
Европа 00:08
Джонсон пообещал наказать причастных к нападению на Лондонском мосту
Европа 29 ноября 23:11
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев принял участие в приеме в честь участников церемонии открытия части проекта TANAP, которая будет соединена с Европой (ФОТО)
Политика 18:47
В Ираке появился центральный антикоррупционный суд
Другие страны 18:33
Гонщик "Мерседеса" Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби
В мире 18:19
В Баку проводится выставка-продажа по случаю Международного дня инвалидов (ФОТО)
Общество 18:05
В связи с погодными условиями дорожная полиция Азербайджана предупредила водителей
Общество 17:47
ГУП Баку распространило информацию в связи с акцией "Народного движения Азербайджана"
Политика 17:45
АПБ: Недопустимо распространение в медиа неполноценной информации
Экономика 17:16
В Туркменистане принят проект госбюджета на 2020 год
Финансы 17:10
Президент Ильхам Алиев поздравил лаосского коллегу
Политика 17:10