Премьер-министр Франции полон решимости довести пенсионную реформу до конца

Власти Франции намерены довести до конца предложенную правительством реформу пенсионной системы, которая стала причиной массовых забастовок в стране. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в воскресенье премьер-министр Франции Эдуар Филипп в интервью газете Le Journal du Dimanche.

"Я полон решимости довести реформу до конца и очень хочу это сделать, уважая людей и реагируя на их беспокойство", - сказал глава французского кабмина.

В среду премьер-министр Франции намерен выступить с разъяснениями относительно намеченной реформы. Филипп пообещал, что "власти смогут дать чрезвычайно позитивные ответы на вопросы многих граждан, которые страдают от несправедливости в результате нынешней системы, в частности речь идет о женщинах и фермерах". "Если мы не проведем глубокую, серьезную и постепенную реформу сегодня, то это сделает в будущем кто-то другой, только в гораздо более жесткой форме", - отметил он.

Как сообщил источник в Елисейском дворце, в воскресенье вечером президент Франции Эмманюэль Макрон проведет совещание с премьером и министрами, в сферу ответственности которых входят вопросы проведения пенсионной реформы.

Массовые протесты трудящихся начались во Франции в начале декабря. Первая крупная общенациональная забастовка прошла в стране 5 декабря в связи с планами правительства упразднить 42 особых пенсионных режима, благодаря которым работники отдельных отраслей, в том числе железнодорожники и энергетики, могут выходить на пенсию раньше и при этом получать больше. Также власти намерены продлить для всех категорий граждан периоды пенсионных взносов. Правительство считает необходимым пойти на такие меры, чтобы избежать многомиллиардного дефицита в финансировании пенсионной системы в обозримом будущем.

В свою очередь глава крупнейшего французского профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" Филипп Мартинез в интервью Le Journal du Dimanche заявил, что профсоюзы не откажутся от своего намерения проводить акции протеста до тех пор, пока реформа не будет отменена. "Мы продолжим наши действия до того момента, пока реформу не отзовут", - сказал он.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.