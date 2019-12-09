Der Spiegel предрек крах основ мировой торговли в считанные дни

9 декабря 2019 03:25 (UTC+04:00)

Из-за действий США Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) в ближайшие дни будет вынужден прекратить свою деятельность, после чего "правила мировой торговли де-факто перестанут действовать". Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

В апелляционном органе ВТО семь мест, но для его функционирования необходимо минимум три члена. Сейчас в этом органе именно три заседателя, однако у двух из них 10 декабря истекает второй и последний срок полномочий. В начале октября еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что существует возможность прекращения работы апелляционного органа ВТО в середине декабря.

В эту среду по вине президента США ВТО "станет недееспособной" считает автор материала в Spiegel. По его словам, американский лидер делает все, чтобы парализовать деятельность организации.

Такой прогноз, как поясняет журналист, вызван тем, что на протяжении последних двух лет Вашингтон блокирует процесс выбора новых членов Апелляционного органа ВТО.
"Апелляционному органу тем самым придет конец, а вместе с ним — и главной контрольной инстанции мировой торговли", — считает автор. После того, как орган прекратит свою деятельность, "рухнет вся система ВТО", что повлечет прекращение действий правил мировой торговли, говорится в статье.

В Брюсселе полагают, что Трамп добивается этого потому, что "в мире без ВТО рассчитывает выбить для США более выгодные условия", утверждает автор материала. Как только работа Апелляционного органа ВТО будет парализована, в мировую торговлю может вернуться "право сильнейшего", в связи с чем Европейский союз "уже вооружается", заключает он.

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