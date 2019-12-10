В Чехии ужесточают требования для получения гражданства страны

Правительство Чехии одобрило поправки к законопроекту о гражданстве, значительно усложняющие условия его получения. Об этом информировала в понедельник вечером пресс-служба высшего исполнительного органа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Проживающие в Чехии не менее 10 лет иностранные граждане, подавшие прошение о получении гражданства, отныне будут обязаны предоставлять документы о фактическом нахождении в стране. Это, например, трудовые договоры, документы о предпринимательской деятельности или обучении в вузах, - отмечается в сообщении. - Поправки к законопроекту исключают возможность судебного обжалования отказа в получении гражданства, если он был сделан по причине возможной угрозы интересам безопасности республики".

Шансы на получение чешского паспорта отсутствуют, в частности, у повторно осужденных за уголовные преступления.

Подавшие прошение о получении гражданства будут обязаны доказать, что располагают средствами для проживания в республике и указать их источники. Кроме того, они должны предоставить документы о прохождении курсов обучения чешскому языку, а также сдать практический экзамен, включающий и проверку знаний по истории и страноведению.

Законопроект направлен на утверждение парламента. В правительстве рассчитывают, что он вступит в силу с 1 июля 2020 года.

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