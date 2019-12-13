Exit poll: в Британии консерваторы получают абсолютное большинство

Консервативная партия получает абсолютное большинство на выборах в парламент Великобритании, получая 368 мест из 650, свидетельствуют публикуемые национальными СМИ данные exit poll, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В Великобритании в четверг прошли всеобщие выборы, они стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода Великобритании из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либдемы выступают за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещают новый референдум.

Лейбористская партия набирает 191 место, на третьем месте - Шотландская национальная партия с 55 мандатами.

Таким образом, по предварительным данным, правящая Консервативная партия сможет самостоятельно сформировать правительство.

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