Exit poll: в Британии консерваторы получают абсолютное большинство

13 декабря 2019 02:35 (UTC+04:00)

Консервативная партия получает абсолютное большинство на выборах в парламент Великобритании, получая 368 мест из 650, свидетельствуют публикуемые национальными СМИ данные exit poll, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В Великобритании в четверг прошли всеобщие выборы, они стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода Великобритании из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либдемы выступают за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещают новый референдум.

Лейбористская партия набирает 191 место, на третьем месте - Шотландская национальная партия с 55 мандатами.

Таким образом, по предварительным данным, правящая Консервативная партия сможет самостоятельно сформировать правительство.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Баку на втором месте среди самых популярных авиазапросов в Великобритании
Туризм 12 декабря 15:25
Сиявуш Новрузов: Т.н."Нацсовет" не хочет участвовать в выборах, чтобы скрыть свое бессилие
Политика 12 декабря 14:07
ПЕА передала ЦИК Азербайджана список имен уполномоченных представителей в преддверии внеочередных парламентских выборов
Общество 12 декабря 13:22
В Британии начались внеочередные выборы в парламент
Европа 12 декабря 12:00
Иран не получил приглашение на саммит по Сирии в Стамбуле
Политика 11 декабря 12:35
Опрос: британские консерваторы сохраняют лидерство перед парламентскими выборами
Европа 11 декабря 06:59
Лента новостей
Резолюция Сената США - не более чем политический спектакль - Чавушоглу
Турция 03:23
ГА ООН приняла резолюцию о зоне без ядерного оружия на Ближнем Востоке
В мире 02:51
Трамп согласовал первый этап торговой сделки с Китаем
США 02:10
Чилийские депутаты не дали ход процессу импичмента президента
Другие страны 01:47
СМИ сообщают, что армия Хафтара продвигается в сторону Триполи
Арабские страны 01:18
Администрация Эрдогана осудила принятие Сенатом США резолюции о т.н. "геноциде армян"
Турция 00:57
Эльмар Мамедъяров встретился с министром обороны Латвии (ФОТО)
Политика 00:43
США и Китай достигли договоренностей по торговле
США 00:29
"Карабах" сыграл вничью с "Дюделанджем"
Общество 00:15