В Праге прошли массовые митинги и марш протеста с требованием отставки премьера Чехии

18 декабря 2019 01:42 (UTC+04:00)

Массовые митинги и марш протеста с требованием отставки миллиардера Андрея Бабиша с поста премьер-министра Чехии состоялись во вторник в центре Праги. Об этом с места событий передает корреспондент ТАСС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Гражданская инициатива "Миллион мгновений для демократии", организатор акции протеста, сообщила о 30 тыс. участников. Представители полиции привели цифру 15 тыс.

Акция протеста началась митингом на центральной Вацлавской площади. Затем ее участники прошли маршем по историческому центру чешской столицы к дворцу правительства республики, который расположен в квартале Кларов. Они завершили марш в находящемся рядом сквере, где состоялся заключительный митинг. На нем выступили руководители правых оппозиционных парламентских партий и лидеры "Миллиона мгновений для демократии".

Ораторы обвинили премьера в коррупции, лжи и злоупотреблении властью. Они призвали избирателей на очередных парламентских выборах, которые пройдут в республике через два года, отказать в поддержке политическому движению АНО ("Акция недовольных граждан"), которое возглавляет Бабиш. Митинг в квартале Кларов, прошедший под лозунгом "Не бояться, не обманывать, не красть!", фактически стал прелюдией будущей предвыборной кампании правых оппозиционных политических объединений - соперников АНО.

Многократно выступавший во время митингов председатель "Миллиона мгновений для демократии" Микулаш Минарж заявил, что Бабиш "пребывает в конфликте [государственных и личных] интересов, постоянно лжет [общественности]". "Он до сих пор управляет своими фирмами", что противоречит законам, исключающим для премьера возможность заниматься бизнесом, отметил Минарж. По его словам, эти фирмы "незаконно получают дотации от государства и Евросоюза".

Участники акции протеста скандировали: "В отставку Бабиша!", "Нам не безразлично, что происходит!", "Позор Бабишу!". У некоторых демонстрантов в руках были плакаты с призывами, оскорбительными для поддерживающего премьера президента Чехии Милоша Земана. Надпись на одном из них гласила: "Земана отправьте на Марс!".

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