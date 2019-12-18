Полиция Лондона предъявила польскому гражданину обвинения в подготовке теракта

18 декабря 2019 08:47 (UTC+04:00)

Полиция Лондона выдвинула в отношении гражданина Польши обвинения в подготовке теракта. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник Скотленд-Ярдом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в коммюнике, 25-летнему Филипу Голону Беднарчику, проживающему в британском Лутоне, предъявлены обвинения в "сборе информации, которая, возможно, может быть полезна человеку, совершающему или готовящему теракт", а также в "изготовлении или обладании взрывчатым веществом при вызывающих подозрение обстоятельствах".

В полиции уточнили, что непосредственной угрозы для общественности Беднарчик, задержанный 11 декабря в Лутоне, расположенном к северу от британской столицы, не представлял. В среду он предстанет перед судьей Магистратского суда Лондона.

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