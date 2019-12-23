В Швейцарии изобрели похожего на насекомое робота

Специалисты Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) и их французские коллеги создали сверхлегкого, очень гибкого и прочного мини-робота, внешне напоминающего маленького жучка или бабочку. Как сообщили изобретатели, "стаи" таких миниатюрных умных машин могут в перспективе найти применение при проведении ремонтных работ в труднодоступных местах и при изучения поведения колоний насекомых. О своих изысканиях создатели робота рассказали в журнале Science Robotics, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Робот, получивший название "DEANsect", способен перемещаться со скоростью 3 см/с. Он создан в двух версиях. Первая функционирует на основе энергии, получаемой по сверхтонкому и гибкому проводу. Аппарат может складываться. Он настолько прочен, что в состоянии продолжать движение, даже если на него наступить ботинком или ударить по нему мухобойкой. Во второй версии робот абсолютно автономен: батарейку и другие электронные компоненты он несет на спине. Такой "жук" способен "различать" свет и темноту, а также перемещаться, следуя начерченной на поверхности линии, подниматься и спускаться по наклонной поверхности, сохранять подвижность на поверхности разного типа.

Секрет гибкости и быстроты перемещения "DEANsect" - в использовании эластомера толщиной в человеческий волос. Передвигается робот посредством "вибрации" с частотой более 400 колебаний в секунду, указывает EPFL на своем сайте. В конструкции использованы нанотехнологии, позволившие уменьшить толщину эластомера и создать электроды толщиной в несколько молекул, которые являются гибкими и одновременно очень хорошо проводят ток. В итоге инженеры смогли сконструировать очень маленький аппарат и резко снизить потребляемую энергию.

"Наш робот способен транспортировать на своей спине все, что требуется для его работы, хотя сам он весит лишь 0,2 г", - заявил журналистам директор Лаборатории гибких микросистем EPFL Герберт Шеа.

Как пояснили изобретатели, эта разработка открывает новые возможности для "создания стай умных роботизированных насекомых, например, для проведения дистанционных ремонтных работ и для того, чтобы лучше изучить поведение колонии насекомых, отправив робота жить внутри нее".

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