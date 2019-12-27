В Испании задержали 14 человек за организацию договорных матчей в итальянской Серии А

Национальная полиция Испании задержала 14 человек в ходе операции, связанной с попытками организации договорных матчей в высшем дивизионе чемпионата Италии по футболу. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе правоохранительных органов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации стражей порядка, операция прошла в координации с Европейским полицейским агентством (Европол). Расследование проводилось совместно с итальянскими правоохранительными органами. Задержанных подозревают в коррупции, отмывании средств и ненадлежащем распоряжении имуществом.

Речь идет об одной из фаз операции по делу об организации договорных матчей, которая проводилась в Испании. Первая прошла в мае текущего года. Тогда сотрудники правоохранительных органов задержали экс-игрока мадридского "Реала" Рауля Браво.

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