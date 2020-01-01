Макрон не откажется от пенсионной реформы

1 января 2020 06:29 (UTC+04:00)

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе новогоднего обращения к согражданам предупредил, что не откажется от реализации проекта пенсионной реформы, против которого уже несколько недель в стране проходят демонстрации, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Пенсионная реформа, реализацией которой занимается правительство, будет осуществлена", - сказал он.

При этом Макрон предупредил, что ожидает от своего правительства быстрого достижения компромиссов с французскими профсоюзами по поводу наиболее спорных аспектов реформы. В частности, она предполагает увеличение пенсионного возраста.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Власти Парижа запретили манифестации "желтых жилетов" на Елисейских полях 31 декабря
Европа 31 декабря 2019 03:02
Макрон в новогоднем обращении поддержит пенсионную реформу вопреки требованиям профсоюзов
Европа 31 декабря 2019 01:35
Индия может стать третьей экономикой мира
Другие страны 30 декабря 2019 16:44
Главы Египта и Франции договорились о совместной работе по Ливии
В мире 30 декабря 2019 07:05
Во Франции 97 человек провели два часа на сломавшейся горной канатной дороге
Европа 30 декабря 2019 00:52
МИД Франции выразил соболезнования в связи с терактом в Могадишо
Европа 29 декабря 2019 02:14
Лента новостей
Трамп заявил, что переговоры по второй фазе сделки с Китаем будут доведены до конца
США 07:13
Суарес о продлении контракта: «Я счастлив в «Барсе», и моя игра все еще на пике»
Спорт 06:55
Ким Чен Ын назвал приоритетом Пхеньяна развитие экономики и улучшение жизни людей
Другие страны 06:02
США отправят около 750 военных на Ближний Восток
США 05:20
В Мексике столкнулись более 30 автомобилей
Другие страны 04:47
Помпео: США надеются, что власти КНДР выберут путь мира, а не войны
США 04:16
Джонсон: новое десятилетие может стать для Британии временем процветания и возможностей
Европа 03:29
Названа смертельная опасность неправильного сна
В мире 03:19
Трамп вновь пригрозил последствиями Ирану за нападения на американцев
США 02:45