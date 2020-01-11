Французская "конфедерация труда" приветствует решение правительства

11 января 2020 21:32 (UTC+04:00)

Профцентр "Французская демократическая конфедерация труда" (CFDT), объединяющий около 1,3 тыс. синдикатов страны, приветствует решение правительства Франции временно отказаться от пункта о новом пенсионном возрасте, который вызвал резкую критику профсоюзов. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря организации Лорана Берже, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В нем отмечается, что "отказ от этого пункта говорит о желании правительства пойти на компромисс". В своем заявлении Берже отметил, что профцентр готов "продолжить дискуссии, чтобы ответить на вопросы, которые существуют относительно будущего универсального режима", предлагаемого властями.

В письме к профсоюзам, обнародованном в субботу, премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил о готовности временно исключить из проекта реформы пенсионной системы пункт, который предусматривает повышение возраста выплаты пенсии в полном объеме с 62 до 64 лет. Заявление сделано главой кабмина в день, когда во многих крупных городах страны проходят очередные манифестации против будущей реформы.

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