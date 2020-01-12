Британия раскритиковала задержание посла на акции протеста в Тегеране

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал задержание посла Роберта Макэра на акции протеста в Тегеране "грубым и безосновательным нарушением международного права". Об этом говорится в заявлении министра, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По словам Рааба, правительство Ирана находится "на перепутье". "Оно может продолжить свой путь к получению статуса парии и сопутствующей политической и экономической изоляции или предпринять шаги по снижению напряженности и вступить на дипломатический путь", - добавил глава МИД.

Ранее агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщило о задержании на несколько часов Макэра, "присутствовавшего и занимавшегося организацией, подстрекательством, а также руководившего некоторыми радикальными действиями" на субботних протестах в Тегеране.

Акция сотен студентов у здания университета имени Амира Кабира в иранской столице, собравшихся в субботу почтить погибших при крушении украинского самолета, вылилась в митинг с требованиями отставки и судебного преследования виновных в катастрофе, его участников разогнала полиция.

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