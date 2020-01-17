Разработчики перенесли релиз игры Cyberpunk 2077

Польская студия CD Projekt RED заявила о переносе выхода игры Cyberpunk 2077 на 17 сентября 2020 года, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее планировалось, что игра станет доступна 16 апреля.

Разработчики отметили, что работа над приложением уже завершена и в него можно играть, однако оно нуждается в доработке.

Cyberpunk 2077 — одна из наиболее ожидаемых игр 2020 года. Это продолжение настольной игры "Киберпанк 2020". Сюжет повествует о приключениях персонажа по имени Ви в вымышленном городе Найт-Сити, в котором разворачивается борьба между преступными группировками.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.