Манифестанты попытались прорваться в театр, куда Макрон пришел на спектакль

18 января 2020 04:24 (UTC+04:00)

Президент Франции Эмманюэль Макрон в сопровождении полиции покинул Театр Буф-дю-Нор на севере Парижа после того, как в него попыталась прорваться большая группа манифестантов. Об этом сообщает в субботу газета Le Figaro со ссылкой на очевидцев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я нахожусь в трех рядах позади президента республики. Манифестанты где-то неподалеку", - приводит издание слова интернет-пользователя, сопроводившего свою запись в Twitter видео, на котором предположительно запечатлен Макрон. После этого другой блогер сообщил, что перед зданием театра, расположенного в X округе французской столицы, собрались около 100-200 человек, на место оперативно прибыла большая группа сотрудников полицейского спецназа CRS.

По информации газеты, участники манифестации, скандировавшие обещание "протестовать до самой пенсии", попытались прорваться в театр, однако полиция оттеснила их от здания. После этого полицейские создали коридор для отъезда президента. Один из пользователей Twitter опубликовал видеозапись, на которой предположительно запечатлен отъезжающий от театра внедорожник французского лидера. Обстановка при этом была напряженная, но до столкновений дело не дошло.

Единственным задержанным в ходе этого инцидента оказался тот самый пользователь, который опубликовал видео из зала. Позже он, впрочем, написал, что вернулся в театр. Издание не приводит комментариев Елисейского дворца в связи с произошедшим.

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