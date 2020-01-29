Граждан ФРГ после эвакуации из Китая поместят под карантин на 15 дней

Граждан Германии, которых планируется эвакуировать в ближайшие дни из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса, поместят под 15-дневный карантин. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила представительница министерства здравоохранения ФРГ.

"Да, планируется, что они будут в карантине", - заявила представительница министерства здравоохранения, уточнив, что речь идет о 15-дневнем периоде.

Оценок влияния вспышки коронавируса на экономику Германии в правительстве страны пока почти нет. "Мы надеемся, что оценки появятся в будущем", - заявила представительница ведомства Анна Софи Айхлер.

В свою очередь, представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что эвакуация планируется в ближайшие дни, не назвав точную дату операции.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5974 человек, из них 132 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

В понедельник и вторник в немецкой Баварии зафиксировали четыре случая заражения коронавирусом. Все инфицированные работают в одной компании, сотрудник которой 21 января участвовал в семинаре с жительницей Китая, которая по возвращении на родину заболела коронавирусом. Все инфицированные находятся в клинике в Мюнхене, медики в среду продолжат обследовать других коллег инфицированных, чтобы определить, не заразились ли и они от них.

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