Во Франции полиция заблокировала марш против пенсионной реформы перед зданием парламента

Колонна участников парижской манифестации против реформы пенсионной системы Франции дошла до Национального собрания (нижней палаты парламента), где ей преградили путь сотрудники полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Согласно выпущенному накануне распоряжению парижской префектуры, акции протеста в некоторых районах французской столицы были запрещены. В их число входит и территория вокруг правительственных зданий, а также парламента. С 16:00 (18:00 мск) в Нацсобрании проходит рассмотрение законопроекта об изменениях пенсионной системы страны. По данным газеты Le Parisien, к документу было предложено более 40 тыс. поправок, дебаты будут продолжаться до 3 марта.

Обстановка на месте сохраняется напряженная, некоторые участники процессии выкрикивают призывы отправить в отставку действующие власти, а также оскорбляют стражей порядка. Пока серьезных столкновений не произошло, однако полиция несколько раз прибегла к слезоточивому газу, чтобы отогнать наиболее агрессивных манифестантов.