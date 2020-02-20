Итальянский футбольный клуб "Аталанта" дома обыграл испанскую "Валенсию" со счетом 4:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро" в Милане, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

У "Валенсии" забитым мячом отметился Денис Черышев (66-я минута).

У "Аталанты" отличились Ханс Хатебур (16, 63), Йосип Иличич (42) и Ремо Фройлер (57). Хатебур стал четвертым в истории нидерландским футболистом, забивавшим за итальянский клуб в матчах Лиги чемпионов, до него это удавалось Кларенсу Зеедорфу, Япу Стаму (оба - "Милан") и Уэсли Снейдеру ("Интер").

"Аталанта" делит первое место с английским "Тоттенхэмом" и германской "Баварией" по количеству футболистов, сумевших отличиться в текущем розыгрыше турнира (9).

Клубы впервые встретились в матчах еврокубков.

Ответная встреча между командами пройдет 10 марта в Испании.