Президент Латвии подписал закон о роспуске Рижской думы

Президент Латвии Эгил Левитс в понедельник провозгласил утвержденный сеймом закон о роспуске Рижской думы. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении канцелярии главы государства.

Депутаты сейма Латвии ранее приняли в окончательном чтении законопроект о роспуске Рижской думы.

"Президент Латвии Эгилс Левитс в понедельник провозгласил закон о роспуске Рижской думы", - говорится в сообщении.

Закон предусматривает, что внеочередные выборы необходимо организовать в течение двух месяцев после роспуска думы.

Министерство регионального развития ранее решило инициировать роспуск Рижской думы. Как считают в ведомстве, дума оказалась неспособна выполнить одну из своих автономных функций - обеспечить услуги по вывозу мусора. Руководство Рижской думы считает, что решение о ее роспуске является необоснованным.