Во Франции число туристов сократилось на 30-40% из-за коронавируса

Число туристов, посещающих Францию, в результате вспышки коронавируса сократилось на 30-40%. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава французского минфина Брюно Ле Мэр.

Франция - одна из самых посещаемых стран в мире. Согласно данным МИД, в 2018 году во Франции побывало 89,4 миллиона иностранных граждан, а доля доходов от туризма в национальном ВВП составила около 8%.

"Конечно, во Франции сейчас меньше туристов, на 30-40% меньше, чем ожидалось. Конечно, это серьезный удар по французской экономике", - заявил Ле Мэр телеканалу CNBC в Эр-Рияде, где проходит встреча министров финансов G20.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек. Во Франции, по данным ВОЗ, зарегистрировано 12 случаев заражения, один больной скончался.