Президент Франции заявил, что эпидемия коронавируса впереди

Франции предстоит столкнуться c эпидемией коронавируса, а задача врачей состоит в эффективном противодействии заболеванию. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон.

Утром в четверг Макрон прибыл в парижскую больницу Pitie-Salpetriere в 13-м округе Парижа. Именно в этом медучреждении в ночь на среду скончался один из заразившихся коронавирусом французов.

"Перед нами кризис, грядет эпидемия… Наш долг - противостоять ей наилучшим образом", - сказал французский лидер во время встречи с персоналом больницы. Он заверил медиков в своей поддержке.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2790, скончались 44 человека.

Во Франции заражены 18 человек.