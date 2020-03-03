Глава МИД Италии оценил ситуацию с распространением коронавируса

Италия намерена добиваться отмены ограничений, которые в ее отношении установил ряд стран после вспышки коронавируса в ее северных регионах, и считает эти меры необоснованными. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо.

"Нельзя отрицать, что раздражает тот факт, что некоторые страны блокируют наших граждан за рубежом без каких-либо предпосылок. Мы ответим на случаи бессмысленного принуждения или ограничений, потому что Италия - это страна, которая заслуживает и требует уважения, как и любой итальянец", - сказал министр. Последние случаи блокирования итальянских граждан из-за опасности распространения Covid-19 относятся к Эритрее, Тунису и отелю на Тенерифе.

По словам Ди Майо, отдельный урон Италии наносит распространение фейк-ньюз и в связи с этим Совет министров страны принял план по распространению корректных новостей и данных за границей.

"В министерстве иностранных дел мы начали работу по снятию блоков, которые мы считаем несправедливыми. Также я сообщаю, что МИД запросил, чтобы вопрос о закрытии границ с Италией был поднят на следующем Совете по иностранным делам ЕС", - сказал министр.

В связи с распространением в Италии коронавируса власти некоторых стран уведомили своих граждан о нежелательности поездок на Апеннины. Впоследствии ряд государства запретил въезд итальянцев и побывавшим в Италии в последние две недели. В их число вошли Израиль, арабские страны Ближнего Востока, островные государства Тихого океана и другие. В других странах, в том числе России, в аэропорт и на борту прилетающих из Италии самолетов приняты меры санитарно-карантинного контроля.

Во вторник власти Пекина установили для всех приезжающих из Италии двухнедельный карантин.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Италии в общей сложности превысило 2 тысячи, 52 человека погибли от болезни.